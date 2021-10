Packlinq Standboden- und Druckverschlussbeutel

Packlinq Standbodenbeutel

Egal ob als Geschenk für Freunde oder Familie oder zur Präsentation von Waren im Verkaufsregal: Mit den Standbodenbeutel von Packlinq können Produkte wie beispielsweise Nüsse, Müsli, Süsigkeiten oder Hundeleckerlis ideal und besonders ansprechend zur Schau gestellt werden! Die wiederverschließbaren Standbodenbeutel sind besonders praktisch für trockene Waren. Du kannst wählen aus Standbodenbeuteln mit transparenten Fensterchen, die einen praktischen Einblick auf den Inhalt gewähren. Oder du entscheidest dich für die komplett blickdichte Variante. Das Praktische an den Standbodenbeuteln ist sicherlich der Fakt, dass sie aufrecht stehen bleiben, wenn sie befüllt sind. Dadurch geben sie zusätzlich – ganz egal mit welchem Inhalt – einen besonders stylischen Look her. Die Standbeutel bestehen aus laminierten Materialien und bieten damit die perfekte Kombination aus einem hohem Barriereschutz, Festigkeit und einer hochwertigen Oberfläche mit verschiedenen Farben und Mustern. Optional können die Beutel mit einem ausgewählten Text oder Logo bedruckt werden, um ihnen mehr Individualität und Nachdruck zu verleihen.

Hochwertig verpackt

Mit den Standbeuteln von Packlinq sind deine Produkte immer sicher und stilvoll verpackt. Dank Aufreißkerben und ein luftdichtem Druckverschluss ermöglichen die Beutelchen einen bequemen Zugriff auf den Inhalt. Außerdem sind sie heißsiegelfähig und von der amerikanischen Lebensmittelbehörde (FDA: Food and Drug Administration) für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

Stilvolle Varianten

Die ZBGH3NC Standbodenbeutel sind eine weitere Designform im Sortiment, um Produkte stilvoll zu präsentieren. Die Beutel sind aus einem starken 100 Mikron-Material hergestellt und eignen sich beispielsweise gut zum Verpacken und Aufbewahren von Kaffeebohnen, Teeblättern, Meersalz, Süßigkeiten, Gewürzen und vielem mehr. Zusätzlich bietet Packlinq Standbodenbeutel im einzigartigen Frost-Look. Diese besitzen eine halbtransparente, matte Oberfläche besitzen das Aussehen von sandgestrahltem Glas. Auch sie lassen Produkte stilvoll durchscheinen.

Robuste Druckverschlussbeutel

Neben den praktischen Standbodenbeuteln, bietet Packlinq ebenso Druckverschlussbeutel in modernen und einzigartigen Designs. Diese machen sich nicht nur im Geschäft, sondern beispielsweise auch auf Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern gut auf dem Tisch. Besuche jetzt den Webshop von Packlinq und konfiguriere das gewünschtes Produkt nach deinen Belieben! Du hast die Wahl aus verschiedenen stilvollen Farben für die Beutel und kannst darüber entscheiden, in welchem Pack bzw. in welcher Stückzahl du die Druckverschlussbeutel erhalten willst, je nach Anlass und Gegebenheit.

Deine Vorteile bei Packlinq

Mit einem Kauf von Standbodenbeutel oder Druckverschlussbeutel von Packlinq hast du eine Menge Vorteile. Bei einem Bestellwert von über 75,00 EUR bietet Packlinq für dich kostenfreien Versand. Vollste Zufriedenheit der Kunden ist bei Packlinq die oberste Priorität. Um dies zu gewährleisten, hast du bei einem Kauf der Beutel bei Packlinq 100 Tage Widerrufsrecht. Bei einer Bestellung vor 16:00 Uhr erfolgt der Versand noch am selben Tag. Solltest du noch Fragen zu einem Produkt oder deiner Bestellung haben, steht dir der Kundenservice von Packlinq selbstverständlich zur Verfügung. Sende dazu einfach eine Nachricht über den Live-Chat.